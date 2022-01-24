Эксперт рассказала, как обезопасить поездку за границу в период распространения "Омикрона"

Кипр с 1 марта меняет правила въезда для иностранных туристов. С этой даты россияне с прививкой "Спутник V" смогут отдохнуть на популярных курортах страны без ПЦР-теста. Рассказываем, на какие еще зарубежные направления с облегченными правилами въезда можно обратить внимание и как обезопасить себя от лишних рисков.
Рады видеть
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что с 1 марта вакцинированным и переболевшим коронавирусом путешественникам не нужно предоставлять ПЦР-тест, соблюдать карантин и получать специальные разрешения на въезд. Мера распространяется вне зависимости от национальности туриста и страны отправления, подчеркнула она.
В АТОР напомнили, что Кипр признает вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", правда последнюю – только в качестве бустера. Кроме того, после курса прививок не нужно выдерживать обязательную паузу, отметила Ломидзе.
При въезде у путешественников потребуют цифровой сертификат Евросоюза или сертификат вакцинации одной из третьих стран. При этом Кипр признает российский сертификат с QR-кодом, полученный на портале "Госуслуги", сказала Ломидзе.
Она отметила, что непривитым путешественникам из России с 1 марта для поездки на Кипр понадобится справка с отрицательным ПЦР-тестом, который нужно сделать не ранее 72 часов до вылета, либо экспресс-тест на антиген не ранее чем за 24 часа до вылета. Кроме того, туристам без прививки придется пройти платный ПЦР-тест в аэропорту по прилете.
Кипр – не первая страна, которая смягчила требования к привитым туристам из России. У вакцинированных "Спутником V" ПЦР-тест не потребуют, к примеру, в Турции, Хорватии, Словении, Болгарии и Венгрии. При поездке на Кубу результаты тестирования и сертификаты о вакцинации не понадобятся туристам, которые путешествуют через туроператора.
Отрицательного ПЦР-теста будет достаточно путешественникам в таких странах, как Египет, Греция, Сейшелы и Мальдивы. Более того, вообще без тестов и прививок путешественников пропустят в Мексику, Доминикану, Абхазию и Южную Осетию.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и вовсе рекомендовала странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Там посчитали, что барьеры для путешественников создают экономический и социальный стресс и при этом никак не помогают сдержать штамм коронавируса "Омикрон". При этом в ВОЗ отметили, что страны могут оставить такие меры для снижения темпов распространения инфекции, как дополнительное тестирование и карантин.
Безопасно – только через туроператора
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 сказала, что российским путешественникам безопасно лететь только по направлениям, которые открыты Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции для поездок в туристических целях.
"Все страны, которые сейчас открыты для российских туристов, начиная с Кубы и заканчивая Мальдивами и Сейшелами, туда можно и нужно ехать отдыхать. При этом, находясь на курорте в нашей стране или за рубежом, всегда нужно помнить о соблюдении правил безопасности, которые продиктованы страной, куда человек едет", – отметила Осипова.
По ее словам, в тех странах, которые разрешены Оперштабом для туристических поездок, нет жестких ограничений по въезду для российских путешественников.
В современных условиях эксперт рекомендует приобретать путевку через турагентство. Это поможет избежать форс-мажорных ситуаций, которые могут случиться до и во время поездки, объяснила Осипова.
"Вчера в стране, куда намечено путешествие, были одни правила, сегодня их смягчили или ужесточили. Когда человек приходит в турагентство, сотрудники всегда будут держать его в курсе всех изменений. Если во время путешествия страна неожиданно закроется, турагентство вывезет своих клиентов. Организованных туристов всегда забирают в первую очередь. Кроме того, такие путешественники вылетают с обязательной медицинской страховкой, которая покрывает лечение от коронавируса", – обратила внимание собеседница Москвы 24.
Несмотря на то что правила въезда в зарубежные страны постоянно меняются, покупать туры на ближайшие даты не нужно, считает Осипова. Это связано с тем, что решения по тем или иным направлениям с учетом эпидобстановки могут быть приняты в любой момент, сказала она. Кроме того, при бронировании туров заранее его можно купить значительно дешевле, указывает эксперт. К примеру, если уже сейчас приобрести путевку в Турцию на майские праздники, можно сэкономить до 30% по сравнению с покупкой за две недели до вылета, сказала Осипова.
"Как только путешественник самостоятельно оформляет билеты на рейс в ту или иную страну и бронирует там отель, всю ответственность за свою жизнь, здоровье и отдых он берет на себя. Вне зависимости от того, открыта страна для российских туристов или нет. Если что-то случится, придется самостоятельно обращаться в консульство и ждать, пока его вывезут. Причем за счет самого туриста", – предупреждает Осипова.
Эксперт развеяла миф, что самостоятельным путешественникам поездка всегда обходится дешевле. По ее словам, туроператор позволяет клиентам экономить за счет перелетов чартерными рейсами. В настоящее время чартеры с российскими отдыхающими летают по таким массовым направлениям, как Турция, Египет, ОАЭ и Доминикана, напомнила Осипова. Кроме того, сэкономить с помощью туроператора можно на отеле, так как места для их клиентов заранее забронированы, резюмировала она.