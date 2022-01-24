Эксперт рассказала, как обезопасить поездку за границу в период распространения "Омикрона"

Кипр с 1 марта меняет правила въезда для иностранных туристов. С этой даты россияне с прививкой "Спутник V" смогут отдохнуть на популярных курортах страны без ПЦР-теста. Рассказываем, на какие еще зарубежные направления с облегченными правилами въезда можно обратить внимание и как обезопасить себя от лишних рисков.

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что с 1 марта вакцинированным и переболевшим коронавирусом путешественникам не нужно предоставлять ПЦР-тест, соблюдать карантин и получать специальные разрешения на въезд. Мера распространяется вне зависимости от национальности туриста и страны отправления, подчеркнула она.

В АТОР напомнили, что Кипр признает вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", правда последнюю – только в качестве бустера. Кроме того, после курса прививок не нужно выдерживать обязательную паузу, отметила Ломидзе.





Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Отправляться на Кипр можно сразу же, как только на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта.

При въезде у путешественников потребуют цифровой сертификат Евросоюза или сертификат вакцинации одной из третьих стран. При этом Кипр признает российский сертификат с QR-кодом, полученный на портале "Госуслуги", сказала Ломидзе.

Она отметила, что непривитым путешественникам из России с 1 марта для поездки на Кипр понадобится справка с отрицательным ПЦР-тестом, который нужно сделать не ранее 72 часов до вылета, либо экспресс-тест на антиген не ранее чем за 24 часа до вылета. Кроме того, туристам без прививки придется пройти платный ПЦР-тест в аэропорту по прилете.

Кипр – не первая страна, которая смягчила требования к привитым туристам из России. У вакцинированных "Спутником V" ПЦР-тест не потребуют, к примеру, в Турции, Хорватии, Словении, Болгарии и Венгрии. При поездке на Кубу результаты тестирования и сертификаты о вакцинации не понадобятся туристам, которые путешествуют через туроператора.

Отрицательного ПЦР-теста будет достаточно путешественникам в таких странах, как Египет, Греция, Сейшелы и Мальдивы. Более того, вообще без тестов и прививок путешественников пропустят в Мексику, Доминикану, Абхазию и Южную Осетию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и вовсе рекомендовала странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Там посчитали, что барьеры для путешественников создают экономический и социальный стресс и при этом никак не помогают сдержать штамм коронавируса "Омикрон". При этом в ВОЗ отметили, что страны могут оставить такие меры для снижения темпов распространения инфекции, как дополнительное тестирование и карантин.

Безопасно – только через туроператора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 сказала, что российским путешественникам безопасно лететь только по направлениям, которые открыты Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции для поездок в туристических целях.

"Все страны, которые сейчас открыты для российских туристов, начиная с Кубы и заканчивая Мальдивами и Сейшелами, туда можно и нужно ехать отдыхать. При этом, находясь на курорте в нашей стране или за рубежом, всегда нужно помнить о соблюдении правил безопасности, которые продиктованы страной, куда человек едет", – отметила Осипова.

По ее словам, в тех странах, которые разрешены Оперштабом для туристических поездок, нет жестких ограничений по въезду для российских путешественников.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Если страна открыта как туристическое направление, значит, там уже карантина нет. В противном случае путешественники массово туда не поедут.

В современных условиях эксперт рекомендует приобретать путевку через турагентство. Это поможет избежать форс-мажорных ситуаций, которые могут случиться до и во время поездки, объяснила Осипова.

"Вчера в стране, куда намечено путешествие, были одни правила, сегодня их смягчили или ужесточили. Когда человек приходит в турагентство, сотрудники всегда будут держать его в курсе всех изменений. Если во время путешествия страна неожиданно закроется, турагентство вывезет своих клиентов. Организованных туристов всегда забирают в первую очередь. Кроме того, такие путешественники вылетают с обязательной медицинской страховкой, которая покрывает лечение от коронавируса", – обратила внимание собеседница Москвы 24.

Несмотря на то что правила въезда в зарубежные страны постоянно меняются, покупать туры на ближайшие даты не нужно, считает Осипова. Это связано с тем, что решения по тем или иным направлениям с учетом эпидобстановки могут быть приняты в любой момент, сказала она. Кроме того, при бронировании туров заранее его можно купить значительно дешевле, указывает эксперт. К примеру, если уже сейчас приобрести путевку в Турцию на майские праздники, можно сэкономить до 30% по сравнению с покупкой за две недели до вылета, сказала Осипова.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Если правила въезда в ту или иную страну для туристов меняются, первое, что предлагает туроператор, – изменить дату вылета. Во-вторых, может предложить изменить одно направление на другое. В этом случае все условия замены страны обсуждаются с туристами.

"Как только путешественник самостоятельно оформляет билеты на рейс в ту или иную страну и бронирует там отель, всю ответственность за свою жизнь, здоровье и отдых он берет на себя. Вне зависимости от того, открыта страна для российских туристов или нет. Если что-то случится, придется самостоятельно обращаться в консульство и ждать, пока его вывезут. Причем за счет самого туриста", – предупреждает Осипова.

Эксперт развеяла миф, что самостоятельным путешественникам поездка всегда обходится дешевле. По ее словам, туроператор позволяет клиентам экономить за счет перелетов чартерными рейсами. В настоящее время чартеры с российскими отдыхающими летают по таким массовым направлениям, как Турция, Египет, ОАЭ и Доминикана, напомнила Осипова. Кроме того, сэкономить с помощью туроператора можно на отеле, так как места для их клиентов заранее забронированы, резюмировала она.

