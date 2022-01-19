Власти Абу-Даби ужесточили правила въезда для туристов

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В связи с распространением "Омикрон"-штамма в Абу-Даби ужесточили правила въезда для иностранных туристов, включая россиян, сообщает портал Arab News.

Прибывающие в столицу ОАЭ с двумя прививками против COVID-19 больше не считаются полностью привитыми. Согласно новым правилам, путешественники, желающие не проходить карантин, должны показать справку о введении бустерной дозы.

"Туристы больше не считаются полностью привитыми, если они не прошли ревакцинацию через шесть месяцев после введения второй дозы двухкомпонентной вакцины", – заявили власти.

Для посещения Абу-Даби туристам также будет нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за двое суток до пересечения границы, и скаченное на смартфон приложение Al Hosn.

Ранее власти Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Трехдневный карантин и второй тест для привитых "Спутником V" отменил Израиль. Также в стране власти начали принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы.