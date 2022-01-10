В Евросоюзе рассказали, что рассчитывают на полное открытие границ для россиян этой весной

Европейская комиссия по туризму рассчитывает, что для российских граждан границы откроют уже весной, а поток путешественников будет таким же, как до пандемии. Въезд планировали разрешить с 10 января, но сроки перенесли.

В данный момент решается, с какими прививками можно впускать иностранцев. Европейская комиссия по туризму отметила важную роль россиян в туристической сфере Европы. Согласно статистике, 74% поездок наших граждан приходится именно на страны Евросоюза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.