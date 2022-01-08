Туристы жалуются на огромные очереди на горнолыжных курортах

На горнолыжных курортах сейчас столпотворение. Туристы в социальных сетях жалуются на огромные очереди в Шерегеше. Кроме того, переполнены Роза Хутор и Сорочаны.

Что сейчас происходит около подъемников? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.