Москвичам рассказали, во сколько обойдется поездка в Звенигород

Москвичам рассказали, где можно отдохнуть в выходные. На очереди Звенигород. Его еще часто называют "русской Швейцарией".

Во сколько обойдется праздничный уикенд, что посмотреть и где вкусно поесть – в эфире телеканала Москва 24.