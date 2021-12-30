Мобильный туристический информационный центр появится в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Парке Горького заработает мобильный туристический информационный центр MoscowInfoСafe, благодаря которому жители и гости столицы смогут узнать информацию о достопримечательностях города, праздничных ярмарках и ледовых площадках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что инфоцентр расположили за аркой главного входа в парке. Он будет доступен для всех граждан до 31 января ежедневно с 11:00 до 21:00. 31 декабря и 1 января – с 11:00 до 15:00 и с 15:00 до 21:00 соответственно.
В центре будет предоставлена возможность бесплатно взять информационные брошюры и карты, узнать о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass. Кроме того, специалист центра расскажет, как спланировать экскурсии по городу и составить персональный маршрут. Также москвичи смогут там воспользоваться зарядкой и Wi-Fi.
Накануне туристско-информационный центр открылся на первом этаже терминала А аэропорта Внуково. Опытные экскурсоводы будут консультировать туристов на русском и иностранных языках. Также они помогут составить маршрут по Москве и познакомят с туристическим сервисом Russpass, в котором можно найти более 3,5 тысячи туров и экскурсий, а также гостиницы и рестораны.
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