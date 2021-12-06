Сервис Russpass запустил новые трехдневные маршруты из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой сервис Russpass запустил новые трехдневные маршруты.

Они начинаются в Москве и продолжаются в Нижнем Новгороде, Туле, Владимире и Орле. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Отмечается, что новые маршруты подходят как для активных туристов, так и для любителей спокойного отдыха.

На первом маршруте "Москва, Владимир, Нижний Новгород: прошлое и настоящее древних городов" туристы смогут посетить расположенный в усадьбе XVIII века Государственный музей архитектуры А. В. Щусева, а также познакомиться с главными достопримечательностями столицы – прогуляться по парку "Зарядье" и Красной площади.

Второй день путешественники проведут во Владимире, где смогут прогуляться по историческому центру города, пройти через Золотые ворота, посетить Дмитриевский собор и церковь Покрова на Нерли, а также местный планетарий. Там туристы увидят копии первых спутников и уникальную диораму, на которой изображен запуск орбитального космического корабля "Буран".

В Нижнем Новгороде туристы посетят территорию кремля и усадьбу С. М. Рукавишникова, а также смогут поднятья по знаменитой Чкаловской лестнице.

Второй маршрут "Москва, Тула, Орел: литературное путешествие" позволит путешественникам погрузиться в историю жизни известных писателей. В столице можно будет посетить Государственный музей Л. Н. Толстого и Дом-музей И. С. Тургенева, а после совершить экскурсионный круиз по Москве-реке.

Во второй день в Туле можно будет прогуляться по центральной части города, посетить Ясную Поляну и музей "Тульский пряник".

Третий день маршрута пройдет в Орле. Там путешественники смогут побывать в Музее-заповеднике И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" и прогуляться по берегу Оки.

Пользователи Russpass также могут самостоятельно разнообразить свой маршрут другими экскурсиями и развлечениями. Кроме того, с помощью сервиса можно узнать, какие еще интересные места есть поблизости, забронировать отель или купить билеты.

Ранее сообщалось, что в декабре Russpass планирует запустить новый "Тур-гламур" по Москве и Петербургу. Путешествие продлится 4–5 дней.

За это время гости смогут увидеть в столице парк "Зарядье", крышу гостиницы "Украина", смотровую площадку Panorama 360 и многое другое. А в Санкт-Петербурге туристы посмотрят на колоннаду Исаакиевского собора, посетят Новую Голландию и музей "Полторы квартиры Иосифа Бродского".