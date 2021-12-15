В Москве выбрали победителей туристической премии "Путеводная звезда – 2021"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Москвичи выбрали лучшие столичные рестораны, гостиницы, музеи, стартапы и СМИ в рамках туристической премии "Путеводная звезда – 2021". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Премия "Путеводная звезда" вручалась в 22-й раз. Всех лауреатов определили москвичи. Онлайн-голосование проходило с 11 ноября по 3 декабря и было разделено на четыре этапа, в каждом из которых приняли участие более 150 тысяч человек", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Голосование проходило на базе проекта "Активный гражданин". На участие в конкурсе подали заявки больше 200 организаций Москвы, а победителей отобрали в 18 номинациях.
Так, в номинации "Московский гастромаркет" победил Даниловский рынок, который объединяет 40 ресторанов и кафе. А лучшим "Рестораном русской кухни" стало "Кафе Пушкинъ", оформленное в стиле старинной дворянской усадьбы. "Балчуг Кемпински Москва" признали лучшим пятизвездочным отелем, "Ибис Москва Павелецкая" – лучшим трехзвездочным.
Между тем Северный речной вокзал победил в номинации "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", а центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ – в номинации "Московское гостеприимство: музеи".
Ранее Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2021" и поблагодарил специалистов за вклад в восстановление культурного наследия столицы. Награды получили в том числе реставраторы "ГЭС-2", Малороссийского подворья, доходного дома купца Быкова, дома Павла и Сергея Третьяковых и особняка Морозова.
Москвичи выбрали лучшие туристические проекты в столице
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