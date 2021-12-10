Объявлены лауреаты экопремии правительства Москвы

В столице объявили лауреатов экопремии правительства Москвы.

Лучшие проекты выбирали в области охраны окружающей среды. Также рассматривали работы в рамках комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.

Торжественная церемония прошла в Белом зале правительства Москвы. Награды победителям вручил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, конкурсы на соискание экопремии проводят уже больше 10 лет. За это время наград удостоились более 200 проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.