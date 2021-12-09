Москалькова заявила о необходимости учитывать права всех россиян при введении QR-кодов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
При введении QR-кодов необходимо учитывать права всех россиян, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В общем вопрос о QR-кодах – это как раз тот случай, когда необходим своего рода общественный договор: права меньшинства должны быть обеспечены, но и оно обязано считаться с правами большинства. Задача трудная, но давайте дождемся обсуждения законопроекта", – пояснила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что законопроекты о QR-кодах могут дополнить нормой, позволяющей получить QR-код на основании отрицательного ПЦР-теста. По информации СМИ, на слушаниях в Общественной палате говорилось о необходимости разрешить гражданам находиться в общественных местах и ездить на транспорте по отрицательному ПЦР-тесту в экстренных ситуациях.
В действующей редакции такая возможность предусмотрена, но лишь на ограниченный срок. Например, посещать общественные места по ПЦР-тестам можно до 1 февраля, а ездить на поездах и летать на самолетах – до даты, которую установит правительство.
В законопроектах также может появиться норма, которая позволит получать QR-код на основании уровня антител.
Минтранс отказался от требования продажи билетов на самолет по QR-кодам
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