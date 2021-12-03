Законопроекты о QR-кодах могут дополнить возможностью получать коды по ПЦР-тестам – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Законопроекты о QR-кодах могут дополнить нормой, позволяющей получить QR-код на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, на слушаниях в Общественной палате говорилось о необходимости разрешить гражданам находиться в общественных местах и ездить на транспорте по отрицательному ПЦР-тесту в экстренных ситуациях.

В действующей редакции такая возможность предусмотрена, но лишь на ограниченный срок. Например, посещать общественные места по ПЦР-тестам можно до 1 февраля, а ездить на поездах и летать на самолетах – до даты, которую установит правительство.

В законопроектах также может появиться норма, которая позволит получать QR-код на основании уровня антител.

Ранее сообщалось, что Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов при покупке авиабилетов. По информации СМИ, проверять наличие QR-кода хотят только перед регистрацией на рейс. По данным источников, после покупки билета авиакомпания будет высылать пассажиру напоминание о необходимости получения QR-кода.

