Законопроекты о QR-кодах могут дополнить возможностью получать коды по ПЦР-тестам – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Законопроекты о QR-кодах могут дополнить нормой, позволяющей получить QR-код на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, на слушаниях в Общественной палате говорилось о необходимости разрешить гражданам находиться в общественных местах и ездить на транспорте по отрицательному ПЦР-тесту в экстренных ситуациях.
В действующей редакции такая возможность предусмотрена, но лишь на ограниченный срок. Например, посещать общественные места по ПЦР-тестам можно до 1 февраля, а ездить на поездах и летать на самолетах – до даты, которую установит правительство.
В законопроектах также может появиться норма, которая позволит получать QR-код на основании уровня антител.
Ранее сообщалось, что Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов при покупке авиабилетов. По информации СМИ, проверять наличие QR-кода хотят только перед регистрацией на рейс. По данным источников, после покупки билета авиакомпания будет высылать пассажиру напоминание о необходимости получения QR-кода.
В Минтрансе предложили проверять QR-коды только при регистрации на рейс
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