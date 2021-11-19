В Минцифры планируют ограничить проверку QR-кодов одним приложением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Минцифры выступили с предложением ограничить проверку QR-кодов официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус". Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Свое заявление министр сделал в координационном центре правительства во время мероприятия, посвященного старту заявочной кампании по выбору города – организатора "Игр будущего 2023". Шадаев пояснил, что причиной такой инициативы стало появление большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фейковые QR-коды.

"Мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели", – сказал глава Минцифры.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.