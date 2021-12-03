Минтранс поменял позицию по вопросу проверки QR-кодов при продаже авиабилетов – СМИ

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Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов при покупке авиабилетов. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, проверять наличие QR-кода хотят только перед регистрацией на рейс.

"QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов", – утверждается в материале.

По данным источников газеты, после покупки билета авиакомпания будет высылать пассажиру напоминание о необходимости получения QR-кода. При этом уведомление станут получать только те граждане, которые на момент приобретения билета не имели электронного подтверждения о прохождении вакцинации.

"Если сертификат к этому моменту (к началу регистрации на рейс. – Прим. ред.) так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета", – объясняется в статье.

Источники добавляют, что данные предложения будут озвучены представителями Минтранса на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы, которая состоится 7 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.