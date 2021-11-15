Отказаться от путешествий из-за QR-кодов готовы почти 75% россиян – АТОР

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Ассоциация туроператоров России провела опрос среди россиян и выяснила, что отказаться от путешествий, если для поездок обязательно потребуется QR-код, готовы 75% респондентов. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

"Вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности свободно путешествовать готовы только 4% респондентов. Подавляющее большинство – 74% респондентов опроса АТОР – выбрали ответ: "Вообще откажусь от покупки тура/билетов на таких условиях", – говорится в сообщении.

Не видят проблемы в сложившейся ситуации 12% россиян, а отложить отпуск на будущее предпочтут 10% опрошенных.

12 ноября правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.