Мурашко заявил об эффективности QR-кодов в ситуации с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в борьбе с пандемией COVID-19 система QR-кодов показала свою эффективность. Об этом он сообщил в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

"Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность. Она показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости", – отметил министр.

12 ноября правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.