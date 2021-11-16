Белоусов заявил о необходимости введения QR-кодов на транспорте в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Введение QR-кодов на транспорте в России является необходимым и вынужденным шагом, заявил на форуме "Транспортная неделя" вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
При этом, по его словам, система должна быть подготовленной и протестированной. Речь идет о техническом эксперименте по готовности транспорта.
"Введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны. И я знаю, что председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании Координационного штаба", – приводит РИА Новости слова Белоусова.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, в том числе самолетах и поездах.
Согласно проекту закона, граждане смогут пребывать в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, объектах общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, и медотвода от вакцинации.
Без QR-кода скоро нельзя будет попасть в самолеты и поезда
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