Авиаперевозчики РФ выступили против возврата средств некоторым пассажирам без QR-кодов

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Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму о гарантированном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, сообщает газета "Ведомости".

Возвращать деньги предлагается только тем пассажирам, кто купил билет по более дорогому возвратному тарифу. Сегодняшняя редакция законопроекта предполагает, что, если у пассажира нет QR-кода, авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть плату за билет в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Эта тема обсуждалась на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы. Также были затронуты и другие предложения. К примеру, на каком этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс. Возникают вопросы и с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.

Сейчас, если потребуется пересадка, для дальнейшего путешествия по России потребуется QR-код. Авиакомпании просят, чтобы в законе или подзаконных актах предусмотрели альтернативу, например ПЦР-тест.

Поправку продвигают из страха, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.

Многие авиакомпании поддерживает такую поправку в законопроект, поскольку, по их мнению, отсутствие QR-кода на момент перевозки будет свидетельствовать о недобросовестном поведении пассажира.

Глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что большинство возвратов по авиабилетам у российских авиакомпаний сейчас связано с болезнью пассажира или следующих с ним близких родственников.

Он предлагает прописать в законопроекте исключение требования сертификата о вакцинации или QR-кода для граждан, которые следуют на лечение или в обратном направлении, для людей с ОВЗ и сопровождающих их лиц, а также для пассажиров, которые направляются в другой город или обратно по делам, связанным со смертью близкого родственника. Для таких случаев он просит установить требование наличия только ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что законопроекты о QR-кодах могут дополнить нормой, позволяющей получить QR-код на основании отрицательного ПЦР-теста. По информации СМИ, на слушаниях в Общественной палате говорилось о необходимости разрешить гражданам находиться в общественных местах и ездить на транспорте по отрицательному ПЦР-тесту в экстренных ситуациях.

В действующей редакции такая возможность предусмотрена, но лишь на ограниченный срок. Например, посещать общественные места по ПЦР-тестам можно до 1 февраля, а ездить на поездах и летать на самолетах – до даты, которую установит правительство.

В законопроектах также может появиться норма, которая позволит получать QR-код на основании уровня антител.

