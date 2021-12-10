В столице коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2%

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В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 72,2%. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян достиг 55,7%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян достиг 55,7%. По ее мнению, достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины.

По данным Оперштаба, за минувшие сутки в России подтвердили 30 873 случая коронавируса. На Москву пришлось 3 477 случаев, на Санкт-Петербург – 2 267, на Московскую область – 1 712, на Самарскую область – 746.