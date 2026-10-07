"Мосбилет" подготовил гид по спектаклям Театра имени Гоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Мосбилет" выпустил подборку из четырех постановок Театра имени Гоголя. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Например, зрителям предлагают драматическое путешествие по страницам романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени?". Режиссер Антон Яковлев предлагает зрителям эксперимент, в котором стираются границы между эпохами. По сюжету современный поэт, переживающий экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью, но переносится в XIX век, где окружающие принимают его за Печорина.

Также в списке – "Преступление и наказание" в постановке Яковлева. Спектакль построен как театральное расследование: десять участников следственной группы шаг за шагом восстанавливают ход событий и мотивы преступления, чтобы докопаться до истины.

В подборку вошел и "Портрет Дориана Грея" режиссера Константина Мишина. Мистический сюжет Оскара Уайльда на сцене театра соединили с пластикой. Особенность постановки в том, что роль Дориана Грея исполняют сразу четыре актера, что подчеркивает многогранность и трансформацию персонажа.

Завершает гид спектакль "Казанова. Цветаева" Эльдара Трамова. В основе постановки – воображаемая встреча Марины Цветаевой и Джакомо Казановы, литературного героя ее пьес. В спектакль вошли пьесы "Приключение" и "Феникс", а также дневники Цветаевой 1918–1919 годов.

Ранее сообщалось, что в Театре Терезы Дуровой представили спектакль "Некрасов". В нем поэт предстает как живой человек со слабостями, ошибками и внутренними демонами. Режиссер-постановщик Тереза Дурова предлагает зрителю сначала заинтересоваться человеком, а уже потом вернуться к его творчеству.