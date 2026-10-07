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07 октября, 09:56

Политика

Илон Маск назвал протесты школьников во Франции медленным вторжением

Фото: Getty Images/Tom Nicholson

Ситуация с протестами школьников во Франции является медленным вторжением, заявил миллиардер Илон Маск на своей странице в Х.

Этим он ответил на репост комментария президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома объяснил протесты ситуацией с массовой миграцией, вышедшей из-под контроля. По мнению Трампа, проблемы в системе образования "тут ни при чем".

"Это медленное вторжение, но тем не менее это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, – предатели, которые заслуживают участи всех предателей", – ответил на это Маск.

Бизнесмен не стал уточнять, кто "вторгается" во Францию и что должно их ждать.

Французские учащиеся начали протестовать в сентябре. Акции охватили лицеи, большинство которых находятся в Иль-де-Франс. Кроме того, протесты наблюдались в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле. Парижские старшеклассники выступали против перегруженного расписания, нехватки педагогов и других проблем в сфере образования.

Во время акций поджигали городское имущество, запускали фейерверки и бросали коктейли Молотова. Ущерб от них в трех регионах страны оценивается в десятки миллионов евро.

На фоне происходящего президент Франции Эммануэль Макрон проведет экстренное совещание с несколькими членами правительства. Планируется обсудить продолжающиеся беспорядки. По последним данным, полицейские задержали более 6 тысяч человек.

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