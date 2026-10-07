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07 октября, 09:34

Экономика

В Москве средний размер пенсии превысил 27,3 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве средний размер пенсии по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 27,3 тысячи рублей. Такой вывод следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.

Средний размер пенсии в столице за указанный период составил 27 331 рубль. При этом по стране выплата за ту же дату оказалась меньше – 25 469 рублей.

Год назад средняя пенсия по РФ составляла около 23 519 рублей. За год показатель увеличился приблизительно на 1 950 рублей, или более чем на 8%.

Ранее стало известно, что среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты может превысить 3,5 тысячи рублей в 2027 году. Эта выплата положена женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет при наличии необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также профессионального стажа от 15 лет и специальных накоплений.

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