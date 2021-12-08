"Личная территория": "удушающее соседство"

Мария Пучкова борется за чистоту и порядок в своем доме. Соседки, проживающие с ней на одном этаже, Александра и Мария, на протяжении нескольких лет приносят бездомных кошек в свою квартиру. Во всем подъезде появился зловонный запах, который также распространяется и пропитывает соседние квартиры.

Точное количество кошек назвать никто не может, так как девушки к себе никого не пускают. Несколько жителей подъезда за это время были вынуждены съехать из-за зловонных соседей. Девушки считают, что делают благое дело, а местные просто не понимают их и не жалеют животных.

Три года кошатницы обещают переехать в загородный дом, но ничего не меняется. Об этом – в программе "Личная территория".