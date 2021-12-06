В РФ предложили повысить пособия по больничным для работающих студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов могут повысить до 100% среднего заработка. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

Парламентарий в своем обращении обратил внимание на то, что в настоящее время размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности трудового стажа работника. Сухарев подчеркнул, что молодые люди, которые только начинают свою трудовую деятельность, имеют незначительный стаж и могут рассчитывать на пособие по больничному в размере 60% среднего заработка.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа", – говорится в сообщении.

В России с 1 января будущего года увеличат лимит выплат по больничным с детьми с 2 434,25 до 2 572,6 рубля в день. Отмечается, что при увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) выплаты по больничному также возрастут.