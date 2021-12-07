Собянин подписал распоряжение о сохранении тарифов ЖКХ до июля 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Сергей Собянин подписал распоряжение о сохранении тарифов ЖКХ в столице до 1 июля 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Рост тарифов ЖКХ в Москве с 1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 4,8%. С 1 января по 30 июня 2020 года роста не было, с 1 июля по 31 декабря 2020 года рост составил 5%, с 1 января по 30 июня 2021 года он не увеличился, с 1 июля по 31 декабря рост составил 4,6%.

Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2022 года показатель не увеличится совсем, а с 1 июля по 31 декабря увеличится на 6%.

Также Собянин утвердил стандарты стоимости коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилья в столице в следующем году.

С 1 января 2022 года для проживающих в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей помещения в частном фонде, а также членов специализированных потребительских кооперативов размер стоимости ЖКУ составит 5 520,16 рубля в месяц для одиноких, 4 223,85 рубля в месяц – на каждого члена семьи из двух человек и 3 907,17 рубля – для семьи из трех и более человек.

С 1 июля 2022 года данные показатели увеличатся до 5 719,89 рубля в месяц для одиноких, 4 395,92 рубля – для семьи из двух человек и 4 072,64 рубля – для семьи из трех и более человек.

При этом стандарты для нанимателей жилья в Москве, которым предоставляются меры социальной поддержки при оплате помещения и коммунальных услуг, будут другими. С 1 января 2022 года стоимость ЖКУ составит 4 873,36 рубля для одиноких граждан, 3 812,25 рубля – для семьи из двух человек и 3 554,37 рубля – для семьи из трех и более человек. С 1 июля эти стандарты окажутся на уровне 5 073,9 рубля для одиноких, 3 984,32 рубля – для семьи из двух человек и 3 719,84 рубля – для семьи из трех и более человек.

Размеры ЖКУ для собственников, которые уплачивают взносы на капитальный ремонт общего имущества, с 1 января составят 5 253,85, 4 054,38 и 3 761,91 рубля для одиноко проживающих граждан, семей из двух человек и семей из трех и более человек соответственно. С 1 июля показатели составят 5 453,48, 4 226,45 и 3 927,38 рубля.

Стандарты для собственников, которые не уплачивают взносы на капитальный ремонт общего имущества, с 1 января составят 4 561,18 рубля для одиноких, 3 613,59 рубля – для семьи из двух человек и 3 225,46 рубля – для семьи из трех человек. С 1 июля данные показатели будут установлены на уровне 4 433,65, 3 384,9 и 3 314,44 рубля для одиноко проживающих, для семьи из двух человек и для семьи из трех и более человек соответственно.

Ранее Собянин определил минимальный размер взноса на капитальный ремонт в столице в 2022 году. Согласно документу, с 1 января 2022 года минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах будет составлять 20 рублей 99 копеек.

