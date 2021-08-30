Эксперт назвал основные причины переплаты за ЖКХ россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс рассказал РИА Недвижимость, что россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за неумения экономить, а также из-за технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов.
По словам эксперта, люди неразумно потребляют ресурсы, поэтому возникает переплата. Он полагает, что справиться с этим поможет просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах.
Также к причинам переплат специалист отнес поломки оборудования в квартире. К примеру, если это незаметно подтекающий сливной бочок унитаза или капающий на кухне кран.
"Другая причина кроется в низкой энергоэффективности зданий: большинство многоквартирных домов в России лишены возможности настраивать температуру в помещениях зимой, чтобы регулировать необходимое потребление отопления. Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель", – добавил Шепс.
Он также предупредил, что если в квартире не установлены счетчики, то начисление за ресурс производят по нормативам, что обычно дороже.
Ранее глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в Москве на сегодняшний день действует один из самых минимальных сроков, устанавливающих мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: