Эксперт назвал основные причины переплаты за ЖКХ россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс рассказал РИА Недвижимость, что россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за неумения экономить, а также из-за технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов.

По словам эксперта, люди неразумно потребляют ресурсы, поэтому возникает переплата. Он полагает, что справиться с этим поможет просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах.

Также к причинам переплат специалист отнес поломки оборудования в квартире. К примеру, если это незаметно подтекающий сливной бочок унитаза или капающий на кухне кран.

"Другая причина кроется в низкой энергоэффективности зданий: большинство многоквартирных домов в России лишены возможности настраивать температуру в помещениях зимой, чтобы регулировать необходимое потребление отопления. Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель", – добавил Шепс.

Он также предупредил, что если в квартире не установлены счетчики, то начисление за ресурс производят по нормативам, что обычно дороже.

Ранее глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в Москве на сегодняшний день действует один из самых минимальных сроков, устанавливающих мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт.