Хованская: необходимо увеличить срок моратория на уплату взносов на капремонт в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в Москве на сегодняшний день действует один из самых минимальных сроков, устанавливающих мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт.

"Законодательство позволяет субъектам Федерации устанавливать мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в новостройках в пределах 5 лет", – отметила она.

В Москве же собственники помещений в новостройках не уплачивают взносы на капитальный ремонт в течение 8 месяцев с момента включения их в региональную программу, уточнила Хованская. При этом она заявила, что срок моратория на уплату таких взносов в столице необходимо увеличить.

Депутат подчеркнула, что гарантийный срок обслуживания дома составляет не менее 5 лет. Именно в этот срок застройщик несет ответственность за все недостатки капитального характера и устраняет их. Потребность в капитальном ремонте в этот период, по мнению Хованской, априори не должна возникать.

"Более того, ближайший срок проведения капитального ремонта новостройки с учетом нормативного срока эксплуатации несущих конструкций и инженерных сетей наступает, как правило, через 15–20 лет. Поэтому начало уплаты собственниками помещений в новостройках взносов на капитальный ремонт и осуществление ими накоплений сразу после ввода в эксплуатацию или же в течение первого года представляется необоснованным", – добавила она.

Также Хованская отметила, что граждане покупают жилые помещения в основном в ипотеку и в течение первого года, как правило, проводят в них ремонт. По ее мнению, дополнительные траты в виде взносов на капремонт негативно отражаются на семейных бюджетах.

Ранее сообщалось, что в течение 2021 года было запланировано капитально отремонтировать 50 тысяч жилых домов. Программа предусматривает замену лифтов и инженерных коммуникаций, ремонт крыш и фасадов, а также благоустройство дворов.