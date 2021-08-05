Около 50 тыс жилых домов капитально отремонтируют в России в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году капитальный ремонт проведут в 50 тысячах многоквартирных домов по всей России, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Ежегодно по программе капитального ремонта с 2014 года ремонтируется более 45 тысяч жилых домов. Если брать 2020 год, то было отремонтировано 48,3 тысячи домов, примерно 50 тысяч будет отремонтировано в 2021 году", – сказал Файзуллин на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Он уточнил, что программа капитального ремонта предусматривает замену лифтов и инженерных коммуникаций, ремонт крыш и фасадов, а также благоустройство дворов. В прошлом году в многоквартирных домах было заменено 16,1 тысячи лифтов, уточнил Файзуллин.

Всего в программу капремонта входят 724 тысячи домов общей площадью 2,6 миллиарда квадратных метров, в которых проживают 93 миллиона человек.

"За последние три года в среднем по стране собираемость взносов за капремонт превысила 95%, что показывает уровень доверия к этой программе", – отметил министр.

Ранее Минстрой выступил с предложением увеличить размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Как объяснил замглавы министерства Максим Егоров, плату необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов. Он также заверил, что изменения позволят избежать рисков срыва контрактов по капремонту.