В ведомственные общежития предложили заселить нуждающихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предлагают использовать бывшие ведомственные общежития для временного проживания нуждающихся, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что проект закона о бывших ведомственных общежитиях рассматривали в первом чтении еще в 2016 году. В ближайшее время его хотят рассмотреть во втором чтении.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что такие дома есть в каждом городе страны. Она напомнила, что после приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам.



На следующем этапе предлагается ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. Тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд, то есть жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.

Согласно документу, в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями заключат договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. Если дома приватизированы в частную собственность, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, то заключается договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Нанимателю придется платить за наем, за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также за коммунальные услуги. Капремонт оплачивает собственник.

Ранее сообщалось, что для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а также детей-сирот в районе Некрасовка построили 1 693 квартиры. Новое жилье располагается на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко.

Всего в рамках адресной инвестиционной программы построили 13 многоквартирных домов на 2,7 тысячи квартир в данном районе, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город уже принял более трети от общего числа построенных квартир – порядка 600. Данные работы планируется завершить в июне.

Ранее член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения.

