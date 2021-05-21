В ведомственные общежития предложили заселить нуждающихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предлагают использовать бывшие ведомственные общежития для временного проживания нуждающихся, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что проект закона о бывших ведомственных общежитиях рассматривали в первом чтении еще в 2016 году. В ближайшее время его хотят рассмотреть во втором чтении.
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что такие дома есть в каждом городе страны. Она напомнила, что после приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам.
На следующем этапе предлагается ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. Тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд, то есть жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.
Согласно документу, в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями заключат договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. Если дома приватизированы в частную собственность, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, то заключается договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Нанимателю придется платить за наем, за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также за коммунальные услуги. Капремонт оплачивает собственник.
Ранее сообщалось, что для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а также детей-сирот в районе Некрасовка построили 1 693 квартиры. Новое жилье располагается на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко.
Всего в рамках адресной инвестиционной программы построили 13 многоквартирных домов на 2,7 тысячи квартир в данном районе, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Город уже принял более трети от общего числа построенных квартир – порядка 600. Данные работы планируется завершить в июне.
Ранее член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: