Еще 1 693 квартиры подготовили для нуждающихся москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а также детей-сирот в районе Некрасовка построили 1 693 квартиры. Новое жилье располагается на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках адресной инвестиционной программы построили 13 многоквартирных домов на 2,7 тысячи квартир в данном районе, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники департамента городского имущества, казенного предприятия "Управление гражданского строительства" и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам", – сказал Ефимов.

Он добавил, что город уже принял более трети от общего числа построенных квартир – порядка 600. Данные работы планируется завершить в июне.

Уточняется, что данные категории граждан получают жилье, готовое к проживанию. Дома располагаются в пешей доступности от станции метро "Некрасовка".

"По мере приемки информация о квартирах направляется москвичам. В случае согласия на предложенный вариант департамент городского имущества издает соответствующее распоряжение и оформляет договор социального найма. Если же следует отказ, квартира предлагается другим семьям в порядке очередности, а отказавшемуся очереднику предлагают другие варианты", – объяснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения.

