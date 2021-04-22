Еще 1 693 квартиры подготовили для нуждающихся москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а также детей-сирот в районе Некрасовка построили 1 693 квартиры. Новое жилье располагается на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего в рамках адресной инвестиционной программы построили 13 многоквартирных домов на 2,7 тысячи квартир в данном районе, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники департамента городского имущества, казенного предприятия "Управление гражданского строительства" и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам", – сказал Ефимов.
Он добавил, что город уже принял более трети от общего числа построенных квартир – порядка 600. Данные работы планируется завершить в июне.
Уточняется, что данные категории граждан получают жилье, готовое к проживанию. Дома располагаются в пешей доступности от станции метро "Некрасовка".
"По мере приемки информация о квартирах направляется москвичам. В случае согласия на предложенный вариант департамент городского имущества издает соответствующее распоряжение и оформляет договор социального найма. Если же следует отказ, квартира предлагается другим семьям в порядке очередности, а отказавшемуся очереднику предлагают другие варианты", – объяснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения.
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