09 апреля, 20:58

ЦБ не рассматривает криптовалюту для платежей и резервов

Криптовалюта на данный момент не рассматривается Центробанком в качестве платежного средства на территории России. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин в эфире "Радио РБК".

По его словам, на текущем этапе у ЦБ нет оснований для обсуждения такого сценария, что также касается и создания резервов в криптовалюте.

Чистюхин допустил, что в будущем ситуация может измениться, если криптовалюты станут более стабильными, ликвидными и получат дополнительные механизмы обеспечения. В таком случае вопрос их использования может быть вынесен на повестку.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют, подготовленный министерством финансов Российской Федерации совместно с Банком России. Новые нормы могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ смогут легально инвестировать в криптовалюты только через лицензированные российские площадки, включая брокеров и управляющие компании. Такие организации будут обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.

Главное

