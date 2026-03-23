Минфин РФ предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг

Минфин России предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. Об этом в Госдуме заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Он уточнил, что соответствующий законопроект уже разрабатывается и может быть внесен в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию.

"Этот вопрос обсуждается. В целом наше отношение к майнингу такое же, как к любой другой экономической активности. Когда бизнес ведется легально и понятно, мы это приветствуем", – сказал Чебесков.

По его словам, в настоящее время не все майнеры готовы входить в соответствующий реестр и вести свою деятельность открыто. В связи с этим прорабатываются варианты для обеления майнинга.

"Пока вошли в реестр порядка трети всех майнинговых мощностей, это мало. Тут надо понять, что мешает", – добавил замминистра финансов.

Ранее правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила введение в России штрафов за незаконный криптомайнинг. По информации СМИ, проект закона устанавливает штрафы до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет, если нелегальные действия причинили крупный ущерб или принесли доход свыше 3,5 миллиона рублей.