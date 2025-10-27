В Ленобласти пресечена работа майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд руб

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области, причинившей ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, обыски проводились на железнодорожных станциях Громово и Луговой в Приозерском районе Ленинградской области. Полицейские обнаружили специализированные контейнеры, оборудованные устройствами для майнинга криптовалют.

По предварительным данным, должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с нарушителями.

"Злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций", – поделилась Волк.

Она отметила, что в итоге майнеры похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. У них изъяты компьютеры, средства связи, видеокамеры, кредитные карты, документы и денежные средства на сумму более 7 миллионов рублей.

В мероприятиях участвовали и сотрудники Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане выявили нелегальные майнинг-фермы, размещенные в подземных убежищах. Власти региона заявили о необходимости усилить борьбу с незаконным майнингом.

С ноября 2024 года в России вступил в силу закон, легализующий майнинг криптовалют для юрлиц и ИП, внесенных в реестр Минцифры, а для частных лиц – при соблюдении лимитов энергопотребления.