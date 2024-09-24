Подземные майнинг-фермы начали выявлять в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Правительство Дагестана"

В Дагестане начали раскрывать нелегальные майнинг-фермы, которые были спрятаны в подземных убежищах. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Там также опубликовали видео одной из таких ферм, которую обнаружили в Сергокалинском районе.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб.

В августе Владимир Путин подписал закон, согласно которому с ноября майнинг криптовалют будет легализован в России.

В законе устанавливаются правила осуществления соответствующей деятельности. Так, заниматься ею смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые входят в реестр Минцифры РФ.

Тот, кто не является ИП, сможет осуществлять майнинг криптовалюты без присутствия в перечне министерства при условии, что он не превышает установленные кабмином лимиты энергопотребления.