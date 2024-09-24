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Подземные майнинг-фермы начали выявлять в Дагестане
Фото: телеграм-канал "Правительство Дагестана"
В Дагестане начали раскрывать нелегальные майнинг-фермы, которые были спрятаны в подземных убежищах. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Там также опубликовали видео одной из таких ферм, которую обнаружили в Сергокалинском районе.
В августе Владимир Путин подписал закон, согласно которому с ноября майнинг криптовалют будет легализован в России.
В законе устанавливаются правила осуществления соответствующей деятельности. Так, заниматься ею смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые входят в реестр Минцифры РФ.
Тот, кто не является ИП, сможет осуществлять майнинг криптовалюты без присутствия в перечне министерства при условии, что он не превышает установленные кабмином лимиты энергопотребления.
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России