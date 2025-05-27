Минвостокразвития предложило использовать непроданный газ для майнинга

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Непроданный в Европу газ можно было бы применять для майнинга на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Как он отметил, в стране присутствует избыток природного газа после потери экспорта стран Европы.

"На газе можно майнить. У нас много газа, который раньше в Европу продавали, сейчас лежит в земле. Пожалуйста, ставьте установки энергетические, майните", – цитирует главу ведомства ТАСС.

По словам министра, забирать энергию у народа и бизнеса нельзя, особенно в регионах, где наблюдается ее дефицит.

В прошлом году правительство утвердило список регионов, где вплоть до 2031 года действует запрет на майнинг. В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы России. Данная деятельность также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края во время пиков энергопотребления.

Ранее Минфин предложил обложить налогом на добавленную стоимость аренду майнинговой инфраструктуры. Инициатива была выдвинута в рамках исключения неопределенности в вопросе применения НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками иностранным лицам инфраструктуры для майнинга цифровой валюты.

