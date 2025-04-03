ФАС не исключает введения отдельных тарифов на электроэнергию для майнеров

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает выделение майнеров в отдельную ценовую категорию потребителей электроэнергии. Об этом в беседе с ТАСС рассказал замглавы ведомства Геннадий Магазинов.

Он назвал легальных майнеров выгодными клиентами для энергетики из-за равномерного потребления, добавив, что проблема нелегального майнинга решается дифференцированными тарифами.

Как пояснил замглавы ФАС, оптимальным решением является перенос майнинга в энергопрофицитные районы.

"Действующее регулирование не всегда позволяет это сделать. Для этого возможно введение дополнительной четвертой ценовой категории потребителей", – сказал Магазинов.

Для этого нужно соответствующее изменение законодательства, добавил глава ФАС.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Он связал это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Президент также подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. В соответствии с ним правительство имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях.

Майнеры должны предоставлять ФНС данные об объеме полученной криптовалюты. Не имеющие статуса индивидуального предпринимателя россияне смогут майнить криптовалюту только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.