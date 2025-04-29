Минфин РФ предложил обложить НДС аренду майнинговой инфраструктуры

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Российский Минфин предложил обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) аренду майнинговой инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инициатива выдвинута в рамках исключения неопределенности в вопросе применения НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками иностранным лицам инфраструктуры для майнинга цифровой валюты.

Кроме того, министерство предложило установить нулевой НДС для реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, которые содержат ценные металлы для аффинажа.

Ранее российское правительство утвердило список регионов, где вплоть до 2031 года действует запрет на майнинг. В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы РФ. Данная деятельность также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края во время пиков энергопотребления.

Помимо этого, запрет на майнинг могут ввести в Пензенской области, северной части Карелии и части Хакасии.