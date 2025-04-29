29 апреля, 09:55Экономика
Минфин РФ предложил обложить НДС аренду майнинговой инфраструктуры
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Российский Минфин предложил обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) аренду майнинговой инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инициатива выдвинута в рамках исключения неопределенности в вопросе применения НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками иностранным лицам инфраструктуры для майнинга цифровой валюты.
Кроме того, министерство предложило установить нулевой НДС для реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, которые содержат ценные металлы для аффинажа.
Ранее российское правительство утвердило список регионов, где вплоть до 2031 года действует запрет на майнинг. В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы РФ. Данная деятельность также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края во время пиков энергопотребления.
Помимо этого, запрет на майнинг могут ввести в Пензенской области, северной части Карелии и части Хакасии.
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