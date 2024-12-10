Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой сфере

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Необходимо систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной, заявил Владимир Путин во время заседания в режиме видеосвязи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По его словам, важно закрепить права и обязанности всех участников – от государства до пользователя. Президент отметил, что должна быть создана прозрачная, понятная цифровая среда.

Кроме того, Путин заявил о необходимости создания в России цифрового кодекса, куда включат предложения членов СПЧ.

Между тем глава государства обратил внимание, что западные санкции задумывались для сдерживания, а стали импульсом в развитии технологий в РФ. Он уверен в возможности страны совершить рывок вперед в цифровизации.

"Сейчас в нашей стране есть все для технологического рывка в этой сфере: настроенная на его достижение система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов", – заключил Путин.

В ноябре депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о налогообложении цифровой валюты. Теперь цифровая валюта будет признана имуществом для целей Налогового кодекса РФ.

В частности, это коснулось и той, которая используется для платежей по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Однако майнинг цифровой валюты и ее реализация не подлежат налогообложению по НДС. Налог не надо уплачивать и за услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой.