Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты

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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о налогообложении цифровой валюты. Документ опубликован в электронной думской базе.

Теперь цифровая валюта будет признана имуществом для целей Налогового кодекса РФ. В частности, это коснется и той, которая используется для платежей по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Однако майнинг цифровой валюты и ее реализация не будут подлежать налогообложению по НДС.

Налог не придется платить и за услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой.

При этом оператора майнинговой инфраструктуры обязуют сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. За нарушение депутаты установили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Помимо этого, согласно новому закону, в доходы, формирующие налоговую базу по НДФЛ, включат доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга. Причем датой их фактического получения будет считаться тот день, когда человек, занимающийся майнингом цифровой валюты, получает право ею распоряжаться, включая зачисление на счет другого человека.

Доходы от сделок с цифровой валютой, в свою очередь, будут объединены в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и вкладам в российских банках.

Вместе с тем правительство России планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период в нескольких российских регионах до 2031 года. Среди них оказались Иркутская, Херсонская и Запорожская области, отдельные части Бурятии и Забайкальского края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, а также Донецкая и Луганская народные республики.

Кроме того, майнеры будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты. Не имеющие статуса индивидуального предпринимателя россияне смогут майнить криптовалюту только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

