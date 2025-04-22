Запрет майнинга могут ввести в Пензенской области, Хакасии и Карелии

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Запрет майнинга могут ввести в Пензенской области, северной части Карелии и части Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.

При этом в ведомстве отметили, что в данный момент нет информации о том, каким будет запрет – полным или на период отопительного сезона (с 15 ноября по 15 марта).

Ранее российский кабмин утвердил перечень регионов, где нельзя заниматься добычей цифровых валют с 1 января 2025 года до 2031 года.

В список попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы России.

Майнинг также под запретом на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края во время пиков энергопотребления. В 2025 году они были определены на период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

