Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

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Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Документ опубликован на портале правовых актов.

Исходя из него, цифровая валюта теперь признается имуществом, в частности это относится и к валюте, используемой для внешнеторговых расчетов "в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций".

При этом майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от обложения НДС. Налог не придется платить и за услуги организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках ЭПР.

Соответствующий закон ранее был принят Госдумой. Помимо всего вышеперечисленного, оператора майнинговой инфраструктуры обязуют сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. За нарушение депутаты установили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Закон также подразумевает объединение доходов от сделок с цифровой валютой в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и вкладам в российских банках.