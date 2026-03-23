Юрист Русяев напомнил о штрафе в 4 тысячи рублей за сбор березового сока

За сбор березового сока в черте города или на особо охраняемых природных территориях грозит штраф, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.

По его словам, в целом лесной кодекс РФ разрешает гражданам свободно и безвозмездно собирать для собственных нужд пищевые лесные ресурсы, к которым в том числе относится и березовый сок. Однако делать это разрешено далеко не везде.





Илья Русяев юрист Прежде всего, надо понимать, что нельзя собирать сок в самой столице на озелененных территориях. Подсочка березы в таких местах расценивается как повреждение зеленых насаждений, а за это по статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, а для юридических – 300 тысяч рублей.

Кроме того, березовый сок категорически запрещено собирать на особо охраняемых природных территориях. За это накажут по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов (ст. 8.39 КоАП РФ). Гражданам придется заплатить штраф в размере до 4 тысяч рублей, должностным лицам – до 20 тысяч рублей, а юридическим – до 500 тысяч рублей, отметил Русяев.

При этом, даже если сбор проходит не на запрещенной территории, важно проводить его по правилам, которые могут различаться в каждом субъекте РФ. Например, в Московской области они предполагают использование для заготовки только тех деревьев, диаметр которых на высоте 1,4 метра составляет не менее 20 сантиметров, предупредил эксперт.

"Помимо этого, после сбора важно закрыть отверстия деревянной пробкой и замазать варом, садовой замазкой либо глиной с известью", – пояснил эксперт.

Это прописано в части 11 статьи 3 закона № 104/2007-ОЗ "Об использовании лесов на территории Московской области", уточнил юрист.

Тех, кто не соблюдает данные предписания, могут привлечь к ответственности по статье о нарушении правил использования лесов (8.25 КоАП РФ). Штраф для граждан составит до 500 рублей, для должностных лиц – до 1 тысячи, для юридических – до 10 тысяч рублей, отметил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что прежде чем срывать какие-либо растения, важно проверять, не занесены ли они в Красную книгу РФ или конкретного региона. В противном случае можно получить штраф по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам (8.35 КоАП РФ). Для физических лиц он составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.