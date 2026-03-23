Россиян за езду без полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще 1 раза в сутки

Российских водителей за езду без полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесли в статью 12.37 КоАП России. Согласно поправкам, если автомобиль с водителем без полиса ОСАГО несколько раз за сутки был зафиксирован дорожными камерами, то административная ответственность наступит только за первый случай этого нарушения. Повторные штрафы в этот день накладываться не будут.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев предложил использовать портал "Госуслуги" для рассылки уведомлений об отсутствии у водителей полиса ОСАГО.

Он считает, что такое информирование нужно проводить до штрафа. В уведомлении должно быть предупреждение о том, что камера зафиксировала отсутствие у автомобилиста полиса по информационной системе.

По мнению Уфимцева, такое нововведение может стимулировать граждан покупать полисы ОСАГО, которые они не приобрели по каким-либо причинам.