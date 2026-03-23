23 марта, 18:30

В Минздраве РФ сообщили, что ожирение диагностируется у мужчин при окружности живота 94 см

Диагноз "абдоминальное ожирение" ставится мужчинам при окружности живота 94 сантиметра по итогам измерений, указано в методических рекомендациях Минздрава России по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья.

В документе указано, что данный параметр определяется с помощью сантиметровой ленты в положении стоя, при этом дыхание должно быть спокойным. Лента накладывается на уровень пупка. Однако также рекомендовано измерить индекс массы тела (ИМТ).

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что во время употребления соленой или грубой пищи можно пить воду без опасений за свой желудок.

Она добавила, что специалисты по здоровому образу жизни, диетологи и гастроэнтерологи не рекомендуют запивать еду. Они объясняют свою позицию тем, что вода сильно разбавляет желудочный сок. В то же время другие эксперты указывают, что желудок всегда поддерживает оптимальную концентрацию сока, на которую вода не повлияет.

