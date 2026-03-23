РБК: правкомиссия одобрила проект о сроках давности приватизации в России

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минэкономразвития России по установлению 10-летнего срока исковой давности в делах об оспаривании итогов приватизации. Об этом РБК заявили источники в правительстве.

Согласно законопроекту, срок исковой давности по требованиям, которые связаны с нарушением приватизационного законодательства, не может превышать 10 лет со дня нарушения права.

Новые правила распространяются на иски о возврате имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности, а также на иные споры, связанные с приватизацией. При этом нормы не затрагивают дела, касающиеся антикоррупционных и антиэкстремистских исков.

Проект также подразумевает переходные положения. Нововведения будут распространяться на требования, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также на ранее возникшие требования, если решения судов по ним еще не вступили в силу.

Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению Владимира Путина, согласован с Минфином и Минюстом. Продвижение инициативы будет зависеть от позиции Генпрокуратуры, Верховного суда и Государственно-правового управления президента. Вариант поправок уже поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей.