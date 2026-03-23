Проход к поездам дальнего следования изменится на Ленинградском вокзале 24 марта

Схема прохода к поездам дальнего следования и выхода в город для прибывающих пассажиров изменится на Ленинградском вокзале в Москве 24 марта с 12:00. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировки связаны с благоустройством территории, в ходе которого создадут новые парковочные зоны и подключат вокзал к инженерным коммуникациям.

Проход к поездам со стороны проезда Комсомольской площади будет закрыт. Все составы продолжат прибывать и отправляться по расписанию.

В департаменте уточнили, что для прохода к поездам дальнего следования и "Сапсанам" необходимо проследовать на платформы через временный досмотровый павильон, расположенный около пригородных поездов Ленинградского направления. Дополнительно специалисты разместят еще 3 интроскопа. Их станет больше, чем было на перроне вокзала до начала его ремонта.

Подход организован со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро "Комсомольская". Маршрут также оборудован пандусом для маломобильных граждан.

Пассажиров призвали приезжать на вокзал за час до отправления. Самое комфортное ожидание – в поезде: посадка начинается за 40 минут до отправления, уточнили в Дептрансе.

Чтобы путь на время работ оставался понятным и быстрым, специалисты разместят более 30 навигационных плакатов и стойки с маршрутами прохода. Также рядом будут находиться сотрудники, к которым можно обратиться за помощью. При этом для пассажиров электричек привычный маршрут прохода к платформам сохранится.

В департаменте пояснили, что Ленинградский вокзал ежедневно становится точкой начала тысячи поездок, поэтому важно заранее обеспечить его необходимой инфраструктурой, без которой невозможно завершить его обновление. Речь идет о подведении систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и других коммуникациях.

Вместе с градостроительным комплексом Москвы проводятся строительно-инженерные работы, чтобы в будущем все коммуникации на транспортном объекте работали стабильно и без перебоев. Параллельно рабочие переустраивают подъезды к вокзалу, обновляют парковки, создают площадки для туристических автобусов и выстраивают систему разгрузки коммерческого транспорта.

"Мы понимаем, что изменения маршрутов могут быть непривычны, поэтому стараемся сделать все, чтобы в этот период ваш путь оставался максимально понятным и комфортным", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском вокзале появится криволинейных навес, который свяжет его здание и платформы. Кроме того, для удобства москвичей и туристов появятся большие табло и цифровая навигация. Можно будет сразу увидеть путь, время отправления и возможные изменения в расписании.