Путин подписал закон о доходах от возвращенных пенсионных взносов

Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если позже они были возвращены работодателю. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь, согласно закону, инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, будет зачисляться на пенсионный счет граждан.

Помимо этого, определяется механизм расчета размера этих средств, которые подлежат исключению из указанного резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому семьи в России не будут лишаться земли за долги. Также нельзя будет изъять автомобиль, который является единственным транспортным средством у многодетной семьи и принадлежит должнику.

