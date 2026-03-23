23 марта, 21:05

Путин подписал закон о доходах от возвращенных пенсионных взносов

Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если позже они были возвращены работодателю. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь, согласно закону, инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, будет зачисляться на пенсионный счет граждан.

Помимо этого, определяется механизм расчета размера этих средств, которые подлежат исключению из указанного резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому семьи в России не будут лишаться земли за долги. Также нельзя будет изъять автомобиль, который является единственным транспортным средством у многодетной семьи и принадлежит должнику.

Читайте также


К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

