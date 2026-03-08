Путин подписал закон о получении извещения гражданами при их поиске другими лицами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане будут получать извещения от МВД о том, что их ищут родственники или другие лица. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон также закрепляет право физлиц и юрлиц обращаться по поводу розыска граждан не только в органы МВД, но и на портал "Госуслуг". Затем МВД на основании поступившего заявления будет искать гражданина по своим базам данных и направит ему почтовое отправление по адресу регистрации с уведомлением о вручении.

В письме укажут данные заявителя и причину обращения. Решение о предоставлении информации о себе разыскиваемый будет принимать самостоятельно. Если информация будет недостаточной, либо искомые сведения не будут обнаружены, то территориальный орган МВД уведомит заявителя об отказе.

Кроме того, гражданин сам сможет ознакомиться с информацией о себе, которая содержится в базе данных. В случае смерти гражданина право на ознакомление и внесение изменений предоставляется наследникам. Закон вступает в силу через 180 дней со дня его официального опубликования.

До этого Путин подписал закон, ограничивающий оборот генетической информации граждан. Новый закон вводит запрет на передачу за пределы страны данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований россиян. Также под ограничение попадает доступ к такой информации для иностранных лиц и компаний, находящихся на территории РФ.

