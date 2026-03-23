Многодетные семьи в России не будут лишаться земли и автомобилей за долги, соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Изменения вносятся в статью Гражданского процессуального кодекса РФ "Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам". Перечень данного имущества дополняется земельными участками, которые предоставлены бесплатно в качестве меры соцподдержки.

Помимо этого, в перечень входит доля граждан-должников в праве общей долевой собственности на земельный участок, за исключением такого имущества, если оно является предметом ипотеки. Также нельзя будет изъять автомобиль, который является единственным транспортным средством у многодетной семьи и принадлежит должнику.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее семьи в России получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. Регионы могут быть участниками только одной такой МКК, а средства семьи разрешено тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту.

