Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 17:24

Политика

Госдума предложила запретить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Фото: depositphotos/racorn

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Сейчас такой запрет действует только для матерей детей до полутора лет. Об этом сообщили на официальном сайте нижней палаты.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Изменения планируется внести в статью 70 Трудового кодекса РФ ("Испытание при приеме на работу").

"Период воспитания ребенка до трех лет (особенно в случае завершения отпуска по уходу за ребенком. – Прим. ред.) является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности. Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации", – отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы также предупредили, что испытательный срок может становиться инструментом скрытой дискриминации, когда работодатель получает формальную возможность отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее без объяснения причин.

Ранее депутаты ГД предложили ввести в России прогрессивную шкалу маткапитала с 2026 года. Она будет предусматривать выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 миллиона рублей. Изменения могут внести в закон "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика