Госдума предложила запретить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Сейчас такой запрет действует только для матерей детей до полутора лет. Об этом сообщили на официальном сайте нижней палаты.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Изменения планируется внести в статью 70 Трудового кодекса РФ ("Испытание при приеме на работу").

"Период воспитания ребенка до трех лет (особенно в случае завершения отпуска по уходу за ребенком. – Прим. ред.) является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности. Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации", – отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы также предупредили, что испытательный срок может становиться инструментом скрытой дискриминации, когда работодатель получает формальную возможность отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее без объяснения причин.

