Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 15:26

Политика

В РФ могут разрешить удаленную работу без оформления стандартного больничного

Фото: depositphotos/AntonLozovoy

В Госдуму внесут законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему сотруднику работать удаленно. Об этом телеканалу "360" рассказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что часто складывается ситуация, при которой работник формально выполняет обязанности из дома, но фактически вместо заработка получает выплаты из Соцфонда. Такую ситуацию Нилов назвал несправедливой.

В настоящее время больничные полностью электронные, поэтому обойти систему, не сдав листок нетрудоспособности, нельзя, указал телеканал.

"Получается так, что работнику невыгодно находиться на больничном, если он может выполнять свою трудовую функцию даже в неполном объеме, но терять определенную часть заработка", – пояснил парламентарий.

Однако, подчеркнул он, работать дистанционно такой сотрудник сможет только по собственной воле.

Ранее депутат ГД Михаил Делягин предложил выплачивать больничный в размере 100% от зарплаты с первого года работы. По действующим нормам сотрудник может рассчитывать при болезни на компенсацию только 60% от заработка в течение первых 5 лет страхового стажа. Полную зарплату в случае болезни он вправе получить только после 8 лет работы.

В ГД предложили разрешить отказываться от электронного больничного

Читайте также


политикаобщество

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика