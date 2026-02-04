В РФ могут разрешить удаленную работу без оформления стандартного больничного

Фото: depositphotos/AntonLozovoy

В Госдуму внесут законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему сотруднику работать удаленно. Об этом телеканалу "360" рассказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что часто складывается ситуация, при которой работник формально выполняет обязанности из дома, но фактически вместо заработка получает выплаты из Соцфонда. Такую ситуацию Нилов назвал несправедливой.

В настоящее время больничные полностью электронные, поэтому обойти систему, не сдав листок нетрудоспособности, нельзя, указал телеканал.

"Получается так, что работнику невыгодно находиться на больничном, если он может выполнять свою трудовую функцию даже в неполном объеме, но терять определенную часть заработка", – пояснил парламентарий.

Однако, подчеркнул он, работать дистанционно такой сотрудник сможет только по собственной воле.

Ранее депутат ГД Михаил Делягин предложил выплачивать больничный в размере 100% от зарплаты с первого года работы. По действующим нормам сотрудник может рассчитывать при болезни на компенсацию только 60% от заработка в течение первых 5 лет страхового стажа. Полную зарплату в случае болезни он вправе получить только после 8 лет работы.